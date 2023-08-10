Секретная секс-вечеринка пройдет в российском городе. Такса

В августе пройдет закрытая секс-вечеринка с бюджетом 600 тысяч рублей.

Это случится в Екатеринбурге.

Для проведения мероприятия сняли замок в средневековом стиле в черте города. Но точный адрес не указали — возможно, где находится особнях любители острых ощущений узнают после оплаты, указывает E1.ru.

Тем не менее журналисты узнали подробности о вечеринке.

Тарифы

Абонемент для одной девушки обойдется до 3 тыс. рублей, а для мужчины или пары — 10. За 20 тыс. рублей влюбленные смогут приобрести персональный номер.

VIP

Самый дорогой тариф — супер-Vip за 100 тыс. рублей. Это дизайнерский номер с балконом для ценителей роскошной обстановки и людей, желающих получать безупречный комфорт», фруктовая тарелка и игристое. Желающих порезвиться в такм номере до замка довезут автомобилем бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что мужчина превратил свой дом в музей секса. Удивительно, но семья поддерживает его увлечение, а жена помогает с поиском новых предметов для коллекции. Мужчина благодаря хобби может открыто разговаривать о сексе со своими сыновьями.