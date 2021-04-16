Сексолог назвала порнофильмы убийцами потенции

«Половой век» у каждого мужчины может быть разным. Но продлить его вполне возможно, главное придерживаться нескольких правил, считает психолог-сексолог Валентина Снеговая, пишет «Сибкрай».

По словам специалиста, лишний вес, вредные привычки и малоподвижный образ жизни с годами лишают не только физической привлекательности, но и потенции. Серьезно навредить интимной жизни могут и отрицательные эмоции.

Сексолог дает совет холостякам — если вы хотите вести активную половую жизнь до старости, выбирать нужно «сексуально одаренную женщину». «Если до свадьбы вашей избраннице не интересен интим и все, что с ним связано, если женщина избегает физической близости или терпит ее только ради вас, то с годами эта ситуация лишь усугубится», — говорит сексолог.

Мужскую потенцию может угробить увлечение фильмами для взрослых.