Сексолог назвала порнофильмы убийцами потенции

По словам специалиста, лишний вес, вредные привычки и малоподвижный образ жизни с годами лишают не только физической привлекательности, но и потенции. Серьезно навредить интимной жизни могут и отрицательные эмоции.
Сексолог дает совет холостякам — если вы хотите вести активную половую жизнь до старости, выбирать нужно «сексуально одаренную женщину». «Если до свадьбы вашей избраннице не интересен интим и все, что с ним связано, если женщина избегает физической близости или терпит ее только ради вас, то с годами эта ситуация лишь усугубится», — говорит сексолог.
Мужскую потенцию может угробить увлечение фильмами для взрослых.
«Я бы назвала величайшим „убийцей потенции“ интернет, а точнее — видео для взрослых, — говорит Снеговая. — Само по себе самоудовлетворение не приносит вреда, особенно, в случае длительного отсутствия партнерши, но сочетание его с просмотром видео создает сильнейшие зависимости, которые сложно поддаются коррекции, и в итоге приводят к отказу мужчины от отношений и естественного секса».