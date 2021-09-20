Сельский парень сорвал цепочку с отказавшей бийчанки и «добежал до СИЗО»

С жалобой на грабителя в полицию обратилась 49-летняя жительница Бийска.
«Отправилась оплатить квитанции, а когда возвращалась домой, к ней подошел молодой человек. Он попросил мобильный телефон, чтобы позвонить», — рассказали в ведомстве.
Женщина отказала и пошла дальше. Парень зашел за бийчанкой в подъезд, где напал, сорвал цепочку стоимостью 30 тыс. рублей и скрылся.
Полицейские оперативно задержали 20-летнего жителя села Сычевка.
Молодого человека отправили в СИЗО. За грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее в Барнауле мужчина ночью напал на девушку и лишал ее цепочки, пока не прибежали росгвардейцы.