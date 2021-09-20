Сельский парень сорвал цепочку с отказавшей бийчанки и «добежал до СИЗО»

В Алтайском крае молодой человек напал на женщину после того, как попросил телефон на один звонок, сообщает региональное МВД.

С жалобой на грабителя в полицию обратилась 49-летняя жительница Бийска.

«Отправилась оплатить квитанции, а когда возвращалась домой, к ней подошел молодой человек. Он попросил мобильный телефон, чтобы позвонить», — рассказали в ведомстве.

Женщина отказала и пошла дальше. Парень зашел за бийчанкой в подъезд, где напал, сорвал цепочку стоимостью 30 тыс. рублей и скрылся.

Полицейские оперативно задержали 20-летнего жителя села Сычевка.

Молодого человека отправили в СИЗО. За грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле мужчина ночью напал на девушку и лишал ее цепочки, пока не прибежали росгвардейцы.