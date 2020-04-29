Семь тысяч барнаульцев смогут сэкономить на отоплении

12 многоквартирных домов в Барнауле планируют капитально отремонтировать за счет средств Фонда ЖКХ. Ремонт ожидается не простой, а энергоэффективный, рассказали в краевом министерстве строительства и ЖКХ.

Алтайский край планирует получить из средств госкорпорации 10,7 млн рублей. Во всех 12 многоквартирниках установят автоматизированные узлы управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.

Какие дома отремонтируют

№ 14 по улице 50 лет СССР

№ 239 по улице Антона Петрова ( + ремонт крыши и ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

+ ремонт крыши и ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) № 154 по улице Гущина

№ 10 по улице Деповской ( + замена светильников на энергоэффективные осветительные приборы)

+ замена светильников на энергоэффективные осветительные приборы) № 1 по улице Кавалерийской ( + ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией)

+ ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией) №№ 85 ( + ремонт крыши) и 87 ( + работы по повышению теплозащиты окон в местах общего пользования) по улице Малахова,

+ ремонт крыши) и 87 + работы по повышению теплозащиты окон в местах общего пользования) по улице Малахова, №№ 225 и 229 по Павловскому тракту ( + ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией и повышение теплозащита окон)

+ ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией и повышение теплозащита окон) №№ 2 и 24 по улице Шукшина ( + ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

+ ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) № 32 по улице Шумакова.

Общая стоимость работ по энергоэффективному капремонту составляет 26,07 млн рублей. Фонда ЖКХ вложит 41,16% от данной суммы.

«Такой ремонт позволит улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов для более чем семи тысяч граждан», — говорят в минстрое.

Ранее altapress.ru писал, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Барнауле повысятся. Общий рост платежа за набор услуг в среднем составит 6,9%.