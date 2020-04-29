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29 апреля 26°C

Семь тысяч барнаульцев смогут сэкономить на отоплении

12 многоквартирных домов в Барнауле планируют капитально отремонтировать за счет средств Фонда ЖКХ. Ремонт ожидается не простой, а энергоэффективный, рассказали в краевом министерстве строительства и ЖКХ.

Отопление. Радиатор.
Отопление. Радиатор.
СС0

Алтайский край планирует получить из средств госкорпорации 10,7 млн рублей. Во всех 12 многоквартирниках установят автоматизированные узлы управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.

Какие дома отремонтируют

  • № 14 по улице 50 лет СССР
  • № 239 по улице Антона Петрова (+ ремонт крыши и ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
  • № 154 по улице Гущина
  • № 10 по улице Деповской (+ замена светильников на энергоэффективные осветительные приборы)
  • № 1 по улице Кавалерийской (+ ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией)
  • №№ 85 (+ ремонт крыши) и 87 (+ работы по повышению теплозащиты окон в местах общего пользования) по улице Малахова,
  • №№ 225 и 229 по Павловскому тракту (+ ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией и повышение теплозащита окон)
  • №№ 2 и 24 по улице Шукшина (+ ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
  • № 32 по улице Шумакова.

Общая стоимость работ по энергоэффективному капремонту составляет 26,07 млн рублей. Фонда ЖКХ вложит 41,16% от данной суммы.

«Такой ремонт позволит улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов для более чем семи тысяч граждан», — говорят в минстрое.

Ранее altapress.ru писал, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Барнауле повысятся. Общий рост платежа за набор услуг в среднем составит 6,9%.

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