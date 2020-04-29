Семь тысяч барнаульцев смогут сэкономить на отоплении

Алтайский край планирует получить из средств госкорпорации 10,7 млн рублей. Во всех 12 многоквартирниках установят автоматизированные узлы управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.
Какие дома отремонтируют
- № 14 по улице 50 лет СССР
- № 239 по улице Антона Петрова (+ ремонт крыши и ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
- № 154 по улице Гущина
- № 10 по улице Деповской (+ замена светильников на энергоэффективные осветительные приборы)
- № 1 по улице Кавалерийской (+ ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией)
- №№ 85 (+ ремонт крыши) и 87 (+ работы по повышению теплозащиты окон в местах общего пользования) по улице Малахова,
- №№ 225 и 229 по Павловскому тракту (+ ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией и повышение теплозащита окон)
- №№ 2 и 24 по улице Шукшина (+ ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
- № 32 по улице Шумакова.
Общая стоимость работ по энергоэффективному капремонту составляет 26,07 млн рублей. Фонда ЖКХ вложит 41,16% от данной суммы.
«Такой ремонт позволит улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов для более чем семи тысяч граждан», — говорят в минстрое.
Ранее altapress.ru писал, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Барнауле повысятся. Общий рост платежа за набор услуг в среднем составит 6,9%.