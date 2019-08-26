«Семейный бизнес»: три алтайские фирмы сговорились на торгах для госструктур

Три компании вступили в сговор на торгах для нужд государственных и муниципальных заказчиков не только Алтайского края, но и других семи регионов страны, сообщили в краевой УФАС. Фирмы нарушили конкурентные правила, но уверены, что на них это не распространяется.

Речь идет о трех ООО: «МИРА» (Барнаул), «ИМЭКС-А» (Барнаул) и «Стройтехресурс» (Бийск). Компании в 2017—2018 годах заключили антиконкурентное соглашение при участии в 11 аукционах на общую сумму 18 млн рублей.

Контракты заключались на ремонтные работы, поставку оборудования и расходных материалов заказчикам.

В ряде аукционов между фирмами не было конкурентной борьбы, что позволяло им поочередно заключать контракт с минимальным снижением начальной максимальной цены в один шаг — на 0,5%.

В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали. Они утверждают, что не являются конкурентами, так как все три компании входят в семейный бизнес и «составляют группу лиц, на которую не распространяются требования законодательства, запрещающие соглашения».

При разбирательстве это не подтвердилось. УФАС признала фирмы виновными в заключении антиконкурентного соглашения.