«Семейный бизнес»: три алтайские фирмы сговорились на торгах для госструктур

Речь идет о трех ООО: «МИРА» (Барнаул), «ИМЭКС-А» (Барнаул) и «Стройтехресурс» (Бийск). Компании в 2017—2018 годах заключили антиконкурентное соглашение при участии в 11 аукционах на общую сумму 18 млн рублей.
Контракты заключались на ремонтные работы, поставку оборудования и расходных материалов заказчикам.
В ряде аукционов между фирмами не было конкурентной борьбы, что позволяло им поочередно заключать контракт с минимальным снижением начальной максимальной цены в один шаг — на 0,5%.
В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали. Они утверждают, что не являются конкурентами, так как все три компании входят в семейный бизнес и «составляют группу лиц, на которую не распространяются требования законодательства, запрещающие соглашения».
При разбирательстве это не подтвердилось. УФАС признала фирмы виновными в заключении антиконкурентного соглашения.
«Участникам сговора выданы предписания о прекращении допущенного нарушения, а также с целью дальнейшего отслеживания действий нарушителей, установлена обязанность ежеквартально предоставлять в антимонопольный орган информацию об участии в государственных и муниципальных закупках и их результатах в течение 2019 года», — добавили в антимонопольной службе.