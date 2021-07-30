Семейную банду фармацевтов будут судить в Новосибирске

В Новосибирске работники аптеки предстанут перед судом за крупные махинации с сильнодействующими препаратами, сообщает региональное МВД.

В состав группы входили трое жителей Новосибирска, двое из которых родственники и работали фармацевтами в аптеке.

«Руководство осуществляла 46-летняя женщина, которая вместе с 27-летней дочерью, являющейся ее коллегой, в ходе приемки лекарственных средств присваивали рецептурные препараты, содержащие сильнодействующие вещества», — рассказали в ведомстве.

Аптекарши при помощи знакомого 36-летнего ранее судимого мужчины находили розничных клиентов, которым продавали препараты.

Деньги фармацевтам передавали или непосредственно при сделках, или переводили на банковские карты.

Поймали новосибирцев в сентябре 2020 года. У них обнаружили 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами, а также 1,3 млн рублей.

«Исследование показало, что изъятое является прегабалином, тропикамидом и зопиклоном общей массой порядка 2,3 кг», — отметили в МВД.

Возбудили 10 уголовных дел, доказана причастность к пяти эпизодам в составе организованной группы. Всем грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщали, что в Барнауле после прокурорской проверки в аптеке нашлись пропавшие лекарства от необратимой болезни.