Семьи мобилизованных почти 100 раз обратились за помощью в спецслужбу в Барнауле

«Специалисты выясняют, в какой помощи нуждаются семьи граждан, призванных в рамках частичной мобилизации на военную службу», — уточнила Лебонда.
За помощью можно обратиться ежедневно с 8:00 до 17:00 по телефонам:
- Центральный район — 63−16−96,
- Железнодорожный район — 62−56−21,
- Ленинский район — 54−43−86,
- Октябрьский район — 24−96−22,
- Индустриальный район — 47−51−35,
- комитет по социальной поддержке населения Барнаула — 37−17−82,
- контакт-центр минсоцзащиты края — (3852) 27−36−01.
Ранее депутат Госдумы прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов.