7 октября
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Жизнь

Семьи мобилизованных почти 100 раз обратились за помощью в спецслужбу в Барнауле

В Барнауле в контактную группу, которая оказывает помощь семьям мобилизованных, обратились около сотни раз. Об этом рассказала зампредседателя комитета по соцподдержке населения Наталья Лебонда.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

«Специалисты выясняют, в какой помощи нуждаются семьи граждан, призванных в рамках частичной мобилизации на военную службу», — уточнила Лебонда.

За помощью можно обратиться ежедневно с 8:00 до 17:00 по телефонам:

  • Центральный район — 63−16−96,
  • Железнодорожный район — 62−56−21,
  • Ленинский район — 54−43−86,
  • Октябрьский район — 24−96−22,
  • Индустриальный район — 47−51−35,
  • комитет по социальной поддержке населения Барнаула — 37−17−82,
  • контакт-центр минсоцзащиты края — (3852) 27−36−01.

Ранее депутат Госдумы прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов.

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