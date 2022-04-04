Семьи погибших на Украине бойцов из Алтайского края получат по миллиону рублей

Соответствующие поручение он дал министерству финансов и министерству соцзащиты края.
«Мы не можем оставаться в стороне от этой ситуации. Семья погибшего получит по одному миллиону рублей. Финансовая поддержка будет выделена из резервных средств, которые есть в краевом бюджете. Это решение необходимо выполнить быстро», — цитирует губернатора пресс-центр краевого кабмина.
Эту меру поддержку предложили на встрече Томенко с членами президиума регионального политсовета «Единой России».
В минсоцзащите пообещали, что распорядительный документ подготовят уже в течение дня. Контакты с семьями у них есть.
Томенко также распорядился, чтобы в траурных мероприятиях принимали участие не только главы муниципалитетов, но и руководители правительства края.