Семьи российских первоклассников могут получить спецвыходной «для сохранения традиций»

С соответствующим предложением к Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

«Просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — говорится в обращении.

Маркс отметила, что согласно проведенному институтом опросу, 56% родителей намерены проводить ребенка в первый класс.

«83% при этом заявляют, что для этого им пришлось бы брать отгул или отпуск за свой счет. В то же время 37% родителей не имеют возможности отпроситься с работы из-за риска снижения доходов, специфики деятельности или неизбежного отказа руководства», — выяснили социологи.

Ребенок-телепат. image.jimcdn.com.

По мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября особенно важно для первоклассников, которые «испытывают сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную».

Маркс подчеркнула, выходной день позволит «сохранить традиции празднования Дня знаний». Кроме того, это ускорит адаптацию детей к учебной среде.

Ранее сообщали, что школьную линейку 1 сентября значительно проредят с учетом требований Роспотребнадзора.