14 сентября
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Жизнь

Семилетняя девочка нашла крупный алмаз прямо в свой день рождения

Девочка из США нашла гигантский алмаз в 3 карата в свой день рождения, передает Lenta.ru.

Бриллианты производства "АЛРОСА".
Бриллианты производства "АЛРОСА".
altairegion22.ru

Родители решили отметить праздник в национальном парке «Кратер алмазов». Девочка присела у забора и начала рассматривать большие камни, а уже через минуту бежала к отцу и показывала самый необычный из них.

Оказалось, что ей попался золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карата.

Отмечается, что в «Кратере алмазов» с начала года находили лишь один камень крупнее найденного - коричневый алмаз весом 3,29 карата.

Также в администрации заявили, что это один из самых красивых драгоценных камней, которые находили в парке за последние годы.

Стоимость алмаза может колебаться от 18 до 200 тыс. долларов в зависимости от чистоты и способа огранки.

Ранее мужчина потребовал вернуть деньги за свадьбу и драгоценности.

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