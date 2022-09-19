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Жизнь

Семья актера Ефремова может уехать из России

Семья актера Михаила Ефремова может уехать из России, пишет kp.ru со ссылкой на закрытый Telegram-канал его дочери Веры.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Вера отметила, что «рыдает» из-за перспективы уехать в скором времени. По ее словам, год назад она бы отдала все за переезд, а сейчас — нет.

Девушка рассказала, что у них на кухне сидит тюремный друг отца.

«Может, этот друг принес „весточку“ от главы семейства с советом — переезжать?» — предполагают в издании.

В 2021-м Ефремовы хотели переехать в Латвию и купили там жилье.

Однако сейчас Вера учится в Высшей школе экономики за 650 тыс. рублей в год.

Напомним, Ефремова приговорили к 7,6 годам колонии строгого режима за ДТП в пьяном виде. Авария произошла в июне 2020 года.

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