Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Семья из алтайского села переедет на Рублевку в элитный особняк

Семья из алтайского села Сибирячиха Солонешенского района на неделю поменяется домами с московскими богачами и переедет на Рублевку. Жители Алтая станут участниками реалити-шоу «Обмен домами», сообщает пресс-служба телеканала «Ю».

Семья Пятковых.
Семья Пятковых.
Предоставлено каналом "Ю".

35-летняя Оксана и 32-летний Петр Пятковы с двумя сыновьями родились и выросли в селе Сибирячиха. Никто из них никогда не выезжал за пределы родной деревни. Как отмечает пресс-служба телеканала, жители этой местности «живут по старым обычаям и стараются оградить себя от благ цивилизации».

Семья отправится на Рублевку — в один из самых престижных и дорогих районов Подмосковья. Они будут жить в 11-ти комнатном особняке, стоимостью 11 млн евро, с прислугой и соседями-олигархами.

Программа выйдет в эфир 2 апреля в 17:30.

Ранее altapress.ru писал, что кузнецы из Белокурихи Анна и Евгений Билецкие вместе с дочерью на три дня отправились на яхту в Испанию, а в их дом приехала пара Анны и Ильи Соловых.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость