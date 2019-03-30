Семья из алтайского села переедет на Рублевку в элитный особняк

Семья из алтайского села Сибирячиха Солонешенского района на неделю поменяется домами с московскими богачами и переедет на Рублевку. Жители Алтая станут участниками реалити-шоу «Обмен домами», сообщает пресс-служба телеканала «Ю».

35-летняя Оксана и 32-летний Петр Пятковы с двумя сыновьями родились и выросли в селе Сибирячиха. Никто из них никогда не выезжал за пределы родной деревни. Как отмечает пресс-служба телеканала, жители этой местности «живут по старым обычаям и стараются оградить себя от благ цивилизации».

Семья отправится на Рублевку — в один из самых престижных и дорогих районов Подмосковья. Они будут жить в 11-ти комнатном особняке, стоимостью 11 млн евро, с прислугой и соседями-олигархами.

Программа выйдет в эфир 2 апреля в 17:30.

Ранее altapress.ru писал, что кузнецы из Белокурихи Анна и Евгений Билецкие вместе с дочерью на три дня отправились на яхту в Испанию, а в их дом приехала пара Анны и Ильи Соловых.