Всем известная улыбчивая мордашка появилась 19 сентября 1982 года в университете Карнеги-Меллона. Рассказываем вам 5 интересных фактов о смайлике)))

1. Смайлик придумал профессор Скотт Фалман. Он предложил использовать последовательность символом «двоеточие-дефис-скобка» в качестве эмотикона (пиктограмма, изображающая эмоцию).

2. Самый древний смайлик был изображен еще в 1700-х годах до н. э. Его обнаружила команда археологов из Турции и Италии во время раскопок в городе Каркамыш в провинции Газиантеп (Турция). Улыбчивая мордашка украшала поверхность глиняного кувшина для шербета (напитка).

Смайлик , эмодзи , улыбка. СС0

3. Первые российский смайлики были зафиксированы в 1896 году в российской газете «Екатеринбургская неделя». Специальными символами типографы изобразили четыре эмоции посетившего ярмарку петербургского купца.

4. Смайлики успели побывать и на нотных листах. Четыре грустных и веселых рожицы использовал в нотах своей эксцентричной пьесы «In Futurum» композитор Эрвин Шульхоф.

5. Использовать закрывающую скобку в конце слов для обозначения улыбки придумал писатель Владимир Набоков. Он предложил эту идею в интервью журналу The New York Times в 1969 году.