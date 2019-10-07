Сердобольные бийчане возмутились отношением к кондуктору в автобусе

Жительницу Бийска возмутило отношение горожан к кондуктору со сломанной ногой. Женщина высказалась об этом в группе «Инцидент Бийск» и нашла как единомышленников, так и противников.

Автор поста утверждает, что девушка-кондуктор работала со сломанной ногой, а пассажиры демонстративно проходили в середину салона или на вторую площадку, а «оттуда махали ей или карточкой или деньгами».

«Люди, о каком хорошем отношение к вам может идти речь, если вы сами звери. Даже звери лучше вас!», — возмущается женщина.

В комментариях бийчане отметили, что в таком случае стоит брать больничный и это «не та профессия, на которую можно выходить со сломанной ногой», и «кто ее вообще допустил на работу в таком состоянии».

Другие посчитали, что раз девушка вышла на работу, то ей это остро необходимо, а пассажиры якобы обязаны сами подходить к кондуктору.

Ранее altapress.ru сообщал, что 12 августа в бийской маршрутке произошла потасовка, которая длилась более пяти минут, пока не вмешался водитель маршрутки.