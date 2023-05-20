«Серебряная водка» и разрушительный пожар. Что мы знаем о старейшем ликеро-водочном заводе Алтая, который теперь сдают в аренду за 1 рубль

В Змеиногорске выставили на торги здание ликеро-водочного завода. Он был построен еще при Николае II, в 1899 году. А в 1990-х французы выпускали здесь «серебряную водку».

Змеиногорский ликеро-водочный завод был построен в 1899 году по указу императора Николая II. Спустя три года начал выпуск продукции. Его производительность в год была 150 000 ведер.

Завод работал как спиртоочистительная фабрика: сюда привозили спирт-сырец, очищали, перерабатывали, разливали в бутылки и продавали через казенные лавки.

В 1900-х самые высокие зарплаты среди заводчан были у мужчин-слесарей (35 рублей), женщины могли заработать максимум 10 рублей упаковщицами. Начальники получали жалованье 1200 рублей в год, помощники — 600 рублей, писцы — от 480 рублей.

Первая реконструкция завода произошла в 1972 году. В то время он производил спирт, ликеро-водочные изделия, безалкогольные напитки, концентрат квасного сусла.

Змеиногорский ликеро-водочный завод. Научно-педагогическая библиотека АлтГПУ

В 1992-м предприятие приватизировали. Через год фирма «Pernod Ricard» стала выпускать здесь элитный алкоголь. Французы выбрали Змеиногорский завод из-за редкой технологии очистки воды, которая предполагала использование серебра. Компания везла тысячи бутылок из Марселя, чтобы наполнить их змеиногорским алкоголем.

В 90-е здесь также производили йогурты, мороженое, напитки и минеральную воду. В начале нулевых предприятие ушло в простой.

Змеиногорский ликеро-водочный завод. Научно-педагогическая библиотека АлтГПУ

В сентябре 2009 года завод вновь заработал — после четырехлетнего перерыва. За первые две недели, по словам директора Владимира Вагнера, выпустили 100 тысяч бутылок.

В 2010-м состояние здания, объекта культурного наследия 19 века, признали неудовлетворительным: обнаружили вертикальные трещины фасадах, выветривание швов кирпичной кладки. В 2014 году и само предприятие обанкротилось. С тех пор собственником здания является Росимущество.

В 2018 году здесь случился пожар. Виновных так и не нашли.

Змеиногорский ликеро-водочный завод. Скриншот с видео.

Сегодня главный корпус ликеро-водочного завода предлагают в аренду на 49 лет. Начальная стоимость найма — один рубль в год.

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