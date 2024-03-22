22 марта
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Жизнь

Сергей Войтюк подтвердил свой уход с поста руководителя «Народного фронта» Алтайского края

Как отметил сам Войтюк, такое решение он принял в связи с тем, что покидает регион по семейным обстоятельствам, сообщает «Банкфакс».

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае,
Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае,
Анна Зайкова.

Накануне появилась информация, что Сергей Войтюк подал заявления на увольнение с поста руководителя и о выходе из рядов ОНФ. В беседе с источником он сам подтвердил эту информацию.

Со слов Войтюка, он решил переехать в связи с семейными обстоятельствами, а также отметил, что помимо этой причины, повлияли еще меняющиеся тренды.

Он также отметил, что за 11 лет много чего изменилось и он считает, что исходя из появления новых реалий должны появляться профессиональные навыки и компетенции. Главное, как выразился руководитель: «Не быть тормозом». Поэтому, не имея медийных компетенций, он решил уступить свое место другому.

Войтюк поспешил успокоить, что вся команда ОНФ, которая работала все эти годы, в любом случае остается в крае.

Сам Войтюк планирует продолжить общественную деятельность на новом месте.

Ранее сообщалось, что центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и рассказал об инцидентах в регионе.

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