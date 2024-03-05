Основные задачи выполнены. Итоги 2023 года для Барнаула от главы города Вячеслава Франка

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об итогах 2023 года. О них же рассказали победитель регионального конкурса «Учитель года Алтая», руководитель исполкома Народного фронта в Алтайском крае и глава фракции «Единая Россия» в БГД, поблагодарив администрацию за работу.

Рост промпроизводства и зарплат

Вячеслав Франк в своем отчете обратил внимание, что 2024 год объявлен годом семьи, а приоритетом — улучшение демографии. В Барнауле, отметил глава города, на достижение национальных целей и развитие человеческого капитала направлен весь комплекс социально-экономических мер. Реализуются национальные и региональные проекты, муниципальные программы, а объявленное Президентом продление нацпроектов станет дополнительным стимулом.

Говоря об экономике, Вячеслав Франк отметил, что индекс промпроизводства в Барнауле превысил общероссийский уровень, а многие производители увеличили объемы выпускаемой продукции, занимаются импортозамещением и даже выходят на зарубежные рынки. Выросла и инвестиционная активность. Больше всего средств вкладывалось в обрабатывающее производство, энергетику, связь, создание социальных объектов.

Более половины собственных доходов Барнаула, а это свыше 5 млрд рублей, поступило в бюджет в виде налогов от предпринимателей. В то же время в городе сложилось две тенденции: одна положительная — рекордно низкий уровень безработицы, вторая — нехватка при этом квалифицированных кадров — решается. Так, новый нацпроект «Кадры» позволит за два года обучить более пятисот специалистов для городских предприятий.

К тому же растет оплата труда, подчеркнул глава города. На крупных и средних предприятиях уровень средней зарплаты превысил 56 тыс. рублей. На особом контроле находится и оплата труда работников бюджетной сферы, которая поэтапно повышается при поддержке вышестоящих бюджетов.

Строительство и снос

По словам Вячеслава Франка, в 2023 году в Барнауле ежедневно строилось около 850 кв. м. жилья или 17 квартир. Возрос ввод индивидуального жилья — он увеличился в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Да и по Сибири город стал лидером в строительстве жилья. Впрочем, на достигнутом Барнаул останавливаться не собирается: мэр добавил, что надо работать над перспективой и развивать строительство школ, детсадов, промышленных и общественно-деловых зон.

Архитектурный макет районов города Барнаула. Фото: Анна Зайкова.

Наравне со строительством нового жилья в Барнауле избавляются от старого. Федеральная программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, в Барнауле фактически была выполнена на год раньше, до ее завершения в 2024-м. За это время более четырех тысяч горожан смогли улучить свои жилищные условия.

Вхождение в новую федеральную программу расселения домов, признанных аварийными после 2017 года — одна из наших приоритетных задач. Пока эта работа ведется за счет средств городского бюджета. В прошлом году на расселение шестисот жителей таких домов было направлено более семисот миллионов рублей, снесли 83 дома. В этом году продолжим работу, — добавил Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова.

Газ и дороги

В домах, конечно, необходим комфорт, и о коммуникациях, говорит Вячеслав Франк, город тоже заботится немало. Так, например, Барнаул на протяжении семи лет получает паспорт готовности к зиме. Однако остается проблема изношенности сетей. Решение глава города видит в использовании новых механизмов федерального финансирования и заключении концессий.

Особое внимание уделяется догазификации. По данной программе барнаульцы подали шесть с половиной тысяч заявок. Работает городской штаб, оказывается помощь в решении земельных вопросов, оформлении компенсаций и документов. В прошлом году природный газ поступил в 1,5 тыс. домов.

Много средств и сил вкладывается в дороги. За время участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтировали и построили свыше 200 объектов улично-дорожной сети дорожной протяженностью 304 км. Строится самый крупный региональный объект последних лет — развязка на шоссе Ленточный бор, новые «южные ворота» Барнаула. Внедряется интеллектуальная транспортная система. В прошлом году сдали после реконструкции долгожданный мост по пр. Ленина.

Транспортная доступность

На обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета города в 2023 году было выделено порядка 600 млн рублей, в этом году — 750 млн. Но проблемы в отрасли остаются, признал глава города. Работа городского пассажирского транспорта вызывает справедливую критику горожан.

Впрочем, мэр защитил и перевозчиков, отметив, что у тех есть ряд проблем — как кадровых, так и финансовых. Для их решения администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание семнадцати автобусных маршрутов. За счет краевых средств для Барнаула закуплено десять новых трамваев, ожидается также поступление 41 автобуса большой вместимости.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об итогах 2023 года. Фото: Анна Зайкова. Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об итогах 2023 года. Фото: Анна Зайкова. Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об итогах 2023 года. Фото: Анна Зайкова. Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об итогах 2023 года. Фото: Анна Зайкова.

Долгожданные школы и больницы

При активной поддержке краевых властей в Барнауле реализуется национальный проект «Здравоохранение». Строятся и ремонтируются медучреждения, закупается современное оборудование. Проектируется новое здание для девятой поликлиники. В 2023-м году город получил амбулатории в поселке Кирова и селе Гоньба. Завершилось строительство нового здания четырнадцатой поликлиники — месяц назад лечебное учреждение открыло двери для пациентов.

Открываются новые образовательные учреждения. Так, за последние четыре года для маленьких барнаульцев открыты одиннадцать детсадов на три тысячи мест. В прошлом году открылись детский сад на 330 мест, построены пять школ, в том числе долгожданная школа в селе Спутник.

Именно в такие новые школы идут работать молодые учителя, о важности поддержки которых рассказал победитель регионального конкурса «Учитель года Алтая», учитель физической культуры барнаульского лицея № 73 Данил Белов.

В Барнауле в школы ежегодно приходят более 200 молодых учителей, которые, — отметил он, — в первый год своей работы получают единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей.

Данил Белов. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кроме того, увеличено денежное поощрение победителям и лауреатам профессиональных конкурсов. Есть возможность представлять свой опыт и учиться у коллег из других регионов. И эти вопросы решаются за счет муниципального бюджета.

От имени Ассоциации молодых педагогов Барнаула Белов поблагодарил администрацию за поддержку и оказание содействия всей системе образования.

Поддержка бойцов СВО и их семей

Глава фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, комментируя отчет Вячеслава Франка, отметил, что основные задачи 2023 года городская администрация выполнила.

Вячеслав Перерядов. Фото: Анна Зайкова.

Отдельно он отметил поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО и членов их семей. По его словам, сформировалась настоящая команда людей разного статуса и возраста: депутаты, общественники, бизнесмены, даже школьники и воспитанники детсадов, которых объединила одна цель — приблизить победу.

С этим же согласился Сергей Войтюк, руководитель исполкома Народного фронта в Алтайском крае. Он добавил, что деятельность Барнаула, направленная на поддержку бойцов СВО — достойный пример для других муниципалитетов.

Сергей Войтюк. Фото: Анна Зайкова.

Из Барнаула регулярно отправляются гуманитарные конвои, которые везут всё — начиная от продуктов питания и товаров первой необходимости и заканчивая транспортной техникой, средствами связи, тепловизорами, коптерами и РЭБ-системами. За это Войтюк поблагодарил горожан, предпринимателей и администрацию города.

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