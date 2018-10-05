Сергею Шубенкову подарили на день рождения «бриллиантовый» торт

На торте изобразили бегуна, который преодолевает барьер. Под снимком Сергей Шубенков написал: «А теперь у меня еще есть бриллиантовый торт. Хэппи бефздэй ту ми».
С 28-летием легкоатлета поздравили и другие пользователи Instagram. Многие пожелали спортсмену новых побед.
Напомним, 5 октября Сергей Шубенков встретится с барнаульцами в ТРЦ Galaxy. Легкоатлет готов не только ответить на вопросы всех желающих, но и сфотографироваться или дать автограф.
Справка
Сергей Шубенков — заслуженный мастер спорта России и чемпион Европы 2012, 2013, 2014 годов. Недавно он получил свой второй Бриллиантовый Трофей, выиграв финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. А в начале сентября он стал первым на международном турнире по лёгкой атлетике среди команд четырех континентов.