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Сергею Шубенкову подарили на день рождения «бриллиантовый» торт

Алтайскому легкоатлету Сергею Шубенкову на день рождения 4 октября подарили «бриллиантовый» торт. Спортсмен разместил фотографию на своей странице в Instagram.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
Архив редакции.

На торте изобразили бегуна, который преодолевает барьер. Под снимком Сергей Шубенков написал: «А теперь у меня еще есть бриллиантовый торт. Хэппи бефздэй ту ми».

С 28-летием легкоатлета поздравили и другие пользователи Instagram. Многие пожелали спортсмену новых побед.

Напомним, 5 октября Сергей Шубенков встретится с барнаульцами в ТРЦ Galaxy. Легкоатлет готов не только ответить на вопросы всех желающих, но и сфотографироваться или дать автограф.

Справка

Сергей Шубенков — заслуженный мастер спорта России и чемпион Европы 2012, 2013, 2014 годов. Недавно он получил свой второй Бриллиантовый Трофей, выиграв финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. А в начале сентября он стал первым на международном турнире по лёгкой атлетике среди команд четырех континентов.

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