Сериал про алтайскую деревню покажут на популярной онлайн-платформе

Опытный вирусолог Анна Маркова переезжает из Москвы работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она пытается сбежать от личной боли, но судьба подбрасывает ей новое испытание.
На месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируют вспышку неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Анна решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители не доверяют современным методам лечения и настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на город-миллионник.
Автор сценария: Кирилл Притула.
Режиссер-постановщик: Сергей Пикалов.
Продюсер: Теймур Джафаров.
Производство: онлайн-кинотеатр "Иви" и продюсерская компания Team Films при поддержке Института развития интернета.
В ролях: Марина Александрова, Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие.
Позже премьера состоится на телеканале НТВ.
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