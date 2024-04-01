Сериал про алтайскую деревню покажут на популярной онлайн-платформе

4 апреля все серии драмы «Точка ноль» про алтайскую деревню выйдут на "Иви", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Опытный вирусолог Анна Маркова переезжает из Москвы работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она пытается сбежать от личной боли, но судьба подбрасывает ей новое испытание.

На месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируют вспышку неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Анна решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители не доверяют современным методам лечения и настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на город-миллионник.

Автор сценария: Кирилл Притула.

Режиссер-постановщик: Сергей Пикалов.

Продюсер: Теймур Джафаров.

Производство: онлайн-кинотеатр "Иви" и продюсерская компания Team Films при поддержке Института развития интернета.

В ролях: Марина Александрова, Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие.

Позже премьера состоится на телеканале НТВ.

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