В Барнауле сняли клип о шотландской истории любви

Съемки проходили в локациях поселка Центральный под Барнаулом, барнаульского «Байк-бара» и алтайской Горной Колывани. Группа «Райдо» специально для клипа записала новую версию песни с увеличенным хронометражем.
Барнаульцы исполнили главные роли, а также составили костяк съемочной группы.
Автор песни Александр Погольский рассказал, что хотел «экранизировать» песню примерно 10 лет назад.
Хронометраж ролика составил 4 минуты 17 секунд.
Сценарий к клипу написал новосибирский режиссер Антон Соловьев.
Ранее сообщалось, что клип о шотландской истории любви снимают в Барнауле.
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