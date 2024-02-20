20 февраля
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Жизнь

В Барнауле сняли клип о шотландской истории любви

В Алтайском крае сняли клип на песню уральской группы «Райдо» «Фиона МакЛинн».

Съемки клипа
Съемки клипа
Фото - Валерия Копылова

Съемки проходили в локациях поселка Центральный под Барнаулом, барнаульского «Байк-бара» и алтайской Горной Колывани. Группа «Райдо» специально для клипа записала новую версию песни с увеличенным хронометражем.

Барнаульцы исполнили главные роли, а также составили костяк съемочной группы.

Автор песни Александр Погольский рассказал, что хотел «экранизировать» песню примерно 10 лет назад.

Хронометраж ролика составил 4 минуты 17 секунд.

Сценарий к клипу написал новосибирский режиссер Антон Соловьев.

Ранее сообщалось, что клип о шотландской истории любви снимают в Барнауле.

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