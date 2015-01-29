Серия фото мощи якутского мороза стала вирусной в соцсетях

Учительница и фотограф-любитель из Таттинского улуса (Якутия) Галина Давыдова опубликовала серию снимков застывшей на морозе одежды.

«В детстве мы всегда так сушили одежду и белье. Помню, как чуть не отмораживали себе руки, чтобы их собрать. Конечно, такие воспоминания четко остались в памяти. А идея с фото появилась в прошлом году. Мы, я и моя подруга Марфа, подумали: почему бы и не попробовать?» — рассказала 61-летняя женщина изданию Ykt.

Фотограф с подругой постирала вещи, придала им форму и повесила на морозе. Женщины дождались заката и начали съемку, пишет mail.ru.

«Идея, конечно же, заключается в том, чтобы показать якутские морозы. Как говорится, что-то из серии „Это Якутия, детка“», — шутит женщина.

«Наверное, история потрясет иностранцев», «Фотографируйте, сделайте серию, очень пластично получилось у вас платье. Дерзайте», — пишут комментаторы.

В январе 2018-го британцов поразила фотография 24-летней жительницы Якутска Анастасии Груздевой. Она опубликовала фото с инеем на ресницах.