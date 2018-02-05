В Якутии трехлетний ребенок бегал босиком по улице в –36

По данным следствия, 3 февраля мать ребенка ушла в магазин, оставив сына в квартире с родственником. Однако мужчина бросил ребенка одного. Мальчик испугался быть один и выбежал на улицу без верхней одежды и обуви. Заметившие ребенка прохожие занесли его в расположенный в доме магазин.

Позже мальчика с обморожением обеих стоп 1-2 степеней госпитализировали в ожоговое отделение центра экстренной медицинской помощи. По данным синоптиков, 3 февраля в Якутске днем было –36 градусов, ночью — около –40.

По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок.