В Якутии трехлетний ребенок бегал босиком по улице в –36

Вчера, 20:56.
Жизнь

В Якутске проводят проверку после госпитализации трехлетнего ребенка с обморожением стоп. Мальчик бегал босиком и без верхней одежды на морозе, сообщает региональный СКР.

Снег. Следы.
Снег. Следы. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По данным следствия, 3 февраля мать ребенка ушла в магазин, оставив сына в квартире с родственником. Однако мужчина бросил ребенка одного. Мальчик испугался быть один и выбежал на улицу без верхней одежды и обуви. Заметившие ребенка прохожие занесли его в расположенный в доме магазин.

Позже мальчика с обморожением обеих стоп 1-2 степеней госпитализировали в ожоговое отделение центра экстренной медицинской помощи. По данным синоптиков, 3 февраля в Якутске днем было –36 градусов, ночью — около –40.

По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок.

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