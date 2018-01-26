Алтайские полицейские за три дня спасли 16 человек, замерзавших на трассах

23 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что на автодороге А-322 недалеко от села Поспелиха сломался микроавтобус. На место выехали капитан полиции Сергей Башмаков, лейтенант полиции Никита Берндт и начальник Поспелихинского ОГИБДД майор полиции Александр Лазарев.

Из-за сильного мороза двигатель автомобиля перестал работать. В беде оказались 8 граждан республики Казахстан, двое из них — дети в возрасте до двух лет. Полицейские вместе со спасателями отбуксировали неисправный микроавтобус в теплый бокс в Поспелиху, а пассажиров разместили в местной гостинице. Жалоб на здоровье или обморожение от них не поступало.

24 января сотрудники ГИБДД по Первомайскому району лейтенанты полиции Николай Михайлов и Алексей Маслихин не дали замерзнуть водителю автобуса, который в мороз на трассе Р-256 заглох на ходу и несколько часов в одиночку пытался завести транспортное средство. Инспекторы ДПС остановили тягач и помогли отбуксировать автобус в ближайший населенный пункт.

Около пяти часов утра 25 января тот же наряд ДПС на 209 км автодороги Р-256 помог 48-летнему водителю грузовика, у которого по дороге замерзло топливо.

В тот же день сотрудники ГИБДД Бийска старший лейтенант полиции Данил Пятков и младший лейтенант полиции Александр Жданов оказали помощь автоледи, которая пробила колесо на Чуйском тракте. Полицейские приступили к его замене, усадив девушку в патрульный автомобиль. Отогревшись и поблагодарив госавтоинспекторов, автоледи продолжила свой путь.

В тот же день в районе поселка Караси на границе Каменского и Крутихинского районов старший лейтенант полиции Руслан Останин ехал по заданию в село Крутиха и обнаружил застрявшую в сугробе Ниву Шевроле, в котором замерзали водитель и четыре пассажира. Как выяснилось, мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль заглох. Освободиться из снежного плена водитель не смог. Сотрудник ГИБДД остановил грузовой автомобиль, с помощью которого удалось вытянуть Ниву на проезжую часть и завести транспортное средство.

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и воздержаться от дальних поездок. Если же выезд необходим, важно провести полный технический осмотр автомобиля. Если в пути произошла поломка, не теряя времени, обратитесь по телефонам экстренных служб 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.