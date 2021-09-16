Серия магнитных бурь обрушилась на россиян. Календарь

Первые недомогания метеозависимые люди ощутили накануне. Очередное магнитное возмущение ожидается 16 сентября в период с 20:05 до 23:45. Потом 22 сентября — с 09:45 до 15:30, сообщает Сиб.фм.

Тяжелее всего метеозависимым людям придется 26 сентября.

В этот день Землю накроет мощная магнитная буря, которую на себе почувствуют без исключения все жители.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы, а потому лишние неврозы вам ни к чему. В неблагоприятные дни увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов. Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Из строя может выходить точная техника.