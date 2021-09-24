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Жизнь

Сервис такси списал все деньги с карты жительницы Новосибирска, пока она спала

С банковской карты жительницы Новосибирска списали больше 10 тыс. рублей за поездки в такси, которые она не совершала.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Списание в 5 утра внезапно произвел агрегатор «Ситимобил». Деньги ушли тремя платежами и продолжили бы списываться, если бы женщина не проснулась и не перевела финансы на другой счет.

«Сумма списания могла быть гораздо больше, но, на свое счастье, я проснулась в начале шестого утра, увидела этот процесс и успела перевести остаток средств на карте на другой счет. Далее попытки списания не увенчались успехом только потому, что средств на карте не осталось — приходили оповещения, что перевод не осуществлен», — рассказала женщина в разговоре с корреспондентом НГС.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Она обратилась с претензией в Сбербанк. Там направили запрос в «Ситимобил» и получили ответ: якобы женщина воспользовалась услугами такси и за это списали деньги.

«В „Ситимобил“ я тоже звонила, ответили, что они вообще не в курсе, что там происходит с моей банковской картой. То есть банк ни за что не отвечает, компания, в пользу которой произошло списание, тоже ни за что не отвечает. Когда произошло списание средств, у меня приложение „Ситимобил“ на телефон не было установлено», — добавила она.

Потом стало известно, что «Ситимобил» извинился и признал ошибку, которую обещали исправить и вернуть все списанные средства.

Ранее в Красноярском крае пьяный пассажир избил таксиста упаковкой замороженных куриных окорочков.

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