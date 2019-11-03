Сесть негде: в Барнауле на проспекте Ленина исчезли лавочки

Ранее мэрия сообщала, что лавочки убирают перед каждой зимой «в связи с их невостребованностью у горожан».
В барнаульской группе предположили, что городские службы убирают скамейки каждый год на зиму, «чтобы было удобно чистить тротуары от снега».
На проспекте Ленина в Барнауле убрали скамейки
barneos22
Многие комментаторы ежегодной традиции не оценили, заявив, что «время прогулок и отдыха не ограничивается осенне-весенним периодом».
Также пользователи отметили, что в некоторых местах города скамейки не убирают, «и никто еще зимой к ним не примерз».