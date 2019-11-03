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Жизнь

Сесть негде: в Барнауле на проспекте Ленина исчезли лавочки

В Барнауле на пешеходной аллее на проспекте Ленина убрали скамейки. Машину, груженную лавочками, засняли подписчики группы Barnaul 22.

Скамейка, осень.
Скамейка, осень.
CC0

Ранее мэрия сообщала, что лавочки убирают перед каждой зимой «в связи с их невостребованностью у горожан».

В барнаульской группе предположили, что городские службы убирают скамейки каждый год на зиму, «чтобы было удобно чистить тротуары от снега».

На проспекте Ленина в Барнауле убрали скамейки
На проспекте Ленина в Барнауле убрали скамейки
barneos22

Многие комментаторы ежегодной традиции не оценили, заявив, что «время прогулок и отдыха не ограничивается осенне-весенним периодом».

Также пользователи отметили, что в некоторых местах города скамейки не убирают, «и никто еще зимой к ним не примерз».

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