Почему убрали скамейки с улиц Барнаула?

Андрей из Барнаула спрашивает: "Я часто гуляю по проспекту Ленина и заметил, что в районе Нулевого километра и у ТЦ "Россия" пропали скамейки. Почему это произошло?"

В мэрии Барнаула сообщили: — Скамейки с улиц Барнаула убирают каждый год с наступлением зимнего периода в связи с их невостребованностью у горожан. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.