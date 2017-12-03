Как установить счётчик газа в квартире?

— Для установки счётчика в квартире вам необходимо написать заявление на установку счётчика в абонентском отделе филиала ОАО "Алтайкрайгазсервис", либо в районной газовой службе. При приёме заявки уточняется возможность установки счётчика (со сваркой или без сварки), его тип, схема установки, перечень оборудования и материалов для монтажа.

После оплаты либо приобретения необходимого для монтажа оборудования (счётчик, кран и т. д.) назначается день и время производства работ. Справки по телефонам 8 (3852) 50-12-00, 8-800-700-2804.