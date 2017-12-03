Как установить счётчик газа в квартире?

Житель Барнаула Антон планирует установить газовый счетчик. "Я намерен установить у себя газовый счётчик, так как слышал, что это позволяет сэкономить, а с 2019 года всё равно будет обязательно. Что для этого нужно сделать?", - пишет он. На вопрос ответили специалисты "Алтайкрайгазсервис".
В компании "Алтайкрайгазсервис" рассказали:
— Для установки счётчика в квартире вам необходимо написать заявление на установку счётчика в абонентском отделе филиала ОАО "Алтайкрайгазсервис", либо в районной газовой службе. При приёме заявки уточняется возможность установки счётчика (со сваркой или без сварки), его тип, схема установки, перечень оборудования и материалов для монтажа.
После оплаты либо приобретения необходимого для монтажа оборудования (счётчик, кран и т. д.) назначается день и время производства работ. Справки по телефонам 8 (3852) 50-12-00, 8-800-700-2804.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
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