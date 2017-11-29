В Госдуме предложили увольнять тренеров и врачей за допинг спортсменов

Госдума предлагает отстранять от работы весь персонал, обслуживавший уличенного в употреблении запрещенных препаратов спортсмена. Такие поправки в антидопинговое законодательство обсуждают сейчас в правительстве, пишут "Известия".
В случае обнаружения допинга отстранение от должностей ждет тренеров, инструкторов, врачей и другой персонал, взаимодействующий со спортсменом.
Внести изменения в закон "О физической культуре и спорте в РФ" предложили депутаты от ЛДПР в сентябре 2017 года. Нововведения поддержали профильный комитет, парламентарии из других фракций и Минспорт.
В поправках говорится, что санкции в отношении персонала будут применять, даже если факт манипуляций с допингом будет установлен вне соревновательного периода.
Кроме того, законопроект предусматривает создание системы аттестации тренеров, в том числе сборных команд России. Предусмотрено три ее категории: вторая, первая и высшая. Критерии, по которым будет проводиться аттестация, утвердит Минспорт.
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