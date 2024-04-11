Северный полюс стремительно продолжает надвигаться на Сибирь. И при чем тут ось Земли

Это явление заметила группа американских исследователей Национального центра экологической информации.

Впервые

Первый раз ученые зафиксировали расположение северного магнитного полюса в канадской Арктике в 1831 году. С тех пор он сдвинулся на 2,3 тыс. километров в сторону Сибири.

Скорость

В последние годы магнитный полюс смещался со скоростью в 55 километров в год. Хотя в 2000-м он сместился на 15 км.

Отрыв

В 2017 году северный магнитный полюс пересек линию перемены даты и "оторвался" от канадской Арктики. Направление — Сибирь, Таймыр.

Условная точка

Северный магнитный полюс представляет собой условную точку. Из нее магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, на него указывает стрелка компаса.

Поисковая операция. Компас. СС0

Линия перемены даты

Отсчет часовых поясов ведется от Гринвича — условной нулевой линии в «плюс» (к востоку) и в «минус» (к западу). Но, так как Земля круглая, существует место, где часовые пояса сходятся, где встречаются «сегодня» и «завтра». Это место называется «линия перемены даты» и проходит она через Тихий океан.

Навигация

Движение полюсов, в первую очередь, вызывает некие осложнения с навигацией в высоких широтах, указывает mir24.tv.

Центр Галактики

Прямой связи между инверсиями магнитного поля и климатом не установлено. Эти явления связаны с эффектами на Солнце, с солнечной активностью, частично связаны с движением Земли вокруг центра Галактики.

Северные понятия

«Истинный» — это географический Север, направление на Северный полюс. «Магнитный» — Север, на который указывает стрелка магнитного компаса. Он находится в сотнях километров от географического и постоянно "дрейфует".

Ось Земли

Между тем исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.

Есть три причины, из-за которых сдвинулась ось — таяние ледников, таяние криосферы и конвенция вещества мантии планеты.

Также земная ось время от времени сдвигается из-за мощных землетрясений.

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