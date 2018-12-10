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Исследователи прогнозируют переворот земной оси

Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли. Это может случиться в ближайшие несколько столетий — к такому выводу пришли геофизики из Франции и Дании, сообщается на сайте европейской инициативы Horizon-2020.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

Сила поля Земли слабеет на протяжении последних трех тысяч лет. Если она продолжит падать и в будущем, то критическая точка будет достигнута меньше чем за тысячелетие, уверены ученые.

Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, северный и южный полюса Земли меняются местами. Следы такого феномена обнаруживаются в структуре древних глин и вулканических пород, пишет «Росбалт».

Перевороты полюсов Земли происходят не случайно, а в особых точках с аномальными свойствами, где породы мантии близко подходят к поверхности и при этом мешают нормальному круговороту вещества в ядре планеты.

Ранее сообщалось, что за последние 100 лет земная ось сдвинулась на 10 сантиметров, утверждают эксперты. Есть три причины, из-за которых сдвинулась ось: таяние ледников, таяние криосферы и конвенция вещества мантии планеты.

Но не стоит забывать о том, что земная ось время от времени сдвигается из-за мощных землетрясений.

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