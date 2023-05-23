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Жизнь

Холодный ветер ворвется в Алтайский край 23 мая

О погоде в Алтайском крае и Барнауле 23 мая рассказали в региональном Гидрометцентре.

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 23 мая

Ночью столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов. Местами заморозки до минус двух.

Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

Ветер северный. Ночью его скорость составит 4-9 м/с, днем - 6-11 м/с. Преимущественно без осадков.

Ветер. Ветрогенераторы.
Ветер. Ветрогенераторы.
СС0

Погода в Барнауле 23 мая

Температура ночью составит от +4 до +6 градусов.

Днем столбик термометра покажет от +19 до +21 градусов.

Ветер северный, скорость ночью - 4-9 м/с, днем - 6-11м/с. Преимущественно без осадков.

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