Северное сияние и сошедший с рельсов трамвай. Что произошло в Алтайском крае 6 ноября

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Невероятно красивое северное сияние увидели в Алтайском крае. Фотографии прислали из Барнаула, Славгорода, Михайловского, Мамонтовского и Тюменцевского районов. Посмотреть их можно здесь.
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А рыбаки открыли зимний сезон. Фотографии — здесь.
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С рельсов в центре Барнаула сошел трамвай. Однако на пути его поставили моментально, даже пробка не успела собраться.
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В Барнауле рассказали нюансы графика нового маршрута №99. В будние дни автобус ходит раз в девять минут. Всего на маршруте их четыре. В выходные время ожидания увеличивается в два раза, потому что и на линии их всего два. Приходится ждать 18 минут.
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