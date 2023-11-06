Трамвай сошел с рельсов в Барнауле (обновлено)

Обновлено 14:40
Трамвай поставили на рельсы, движение восстановили. Пробки избежать удалось, подтверждает наш корреспондент.
Движение трамваев остановлено. Подробности не сообщаются.
С рельсов сошел трамвай маршрута №5.
Трамвай сошел с рельсов на пересечении ул. Анатолия с пр. Красноармейским 6 ноября.
Трамвай поставили на рельсы, движение восстановили. Пробки избежать удалось, подтверждает наш корреспондент.
Движение трамваев остановлено. Подробности не сообщаются.
С рельсов сошел трамвай маршрута №5.
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