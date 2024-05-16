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Насколько мощной была вспышка?

Вспышка была довольно мощной, но не рекордной. На самом деле она была связана с серией выбросов с Солнца во время нескольких солнечных вспышек. Самая значительная из них достигла самого высокого уровня Х4. Классы, или уровни, Они делятся на A, B, C, M и X в зависимости от количества энергии, выброшенной в момент вспышки.

Для сравнения, самая мощная вспышка из зарегистрированных произошла в 1972 году и имела значение Х28. Однако 11 мая на Солнце произошли вспышки большей интенсивности — Х5,9 и Х8,8, но их воздействие на Землю оказалось гораздо слабее.