Сезон открыт. Саженцы садовых культур начали продавать в Барнауле

Дачный сезон у жителей Алтайского края сейчас в самом разгаре. Спешат за любителями огорода и сада продавцы, которые не перестают удивлять новыми сортами садовых культур. Так, внимание корреспондентов altapress.ru привлекло обилие разнообразных саженцев садовом центре «Зеленый дворик».