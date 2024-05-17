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Жизнь

Сезон открыт. Саженцы садовых культур начали продавать в Барнауле

Дачный сезон у жителей Алтайского края сейчас в самом разгаре. Спешат за любителями огорода и сада продавцы, которые не перестают удивлять новыми сортами садовых культур. Так, внимание корреспондентов altapress.ru привлекло обилие разнообразных саженцев садовом центре «Зеленый дворик».

Рассада.
Рассада.
Предоставлено altapress.ru

Сейчас в Барнауле продают цветы (многолетники и однолетники), ягодные кустики, декоративные кустарники и саженцы плодовых деревьев.

В некоторых местах даже можно купить рассаду томатов.

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