Сезон открыт. Саженцы садовых культур начали продавать в Барнауле

Сейчас в Барнауле продают цветы (многолетники и однолетники), ягодные кустики, декоративные кустарники и саженцы плодовых деревьев.
В некоторых местах даже можно купить рассаду томатов.
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Дачный сезон у жителей Алтайского края сейчас в самом разгаре. Спешат за любителями огорода и сада продавцы, которые не перестают удивлять новыми сортами садовых культур. Так, внимание корреспондентов altapress.ru привлекло обилие разнообразных саженцев садовом центре «Зеленый дворик».
Сейчас в Барнауле продают цветы (многолетники и однолетники), ягодные кустики, декоративные кустарники и саженцы плодовых деревьев.
В некоторых местах даже можно купить рассаду томатов.
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