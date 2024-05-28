По прогнозам синоптиков, ожидается от 25 крупных штормов, от 8 до 13 ураганов и от 4 до 7 сильных ураганов.
Метеорологи призывают американцев заранее подготовиться к возможным стихийным бедствиям, обеспечив наличие необходимых лекарств и документов.
Подготовка к урагану включает следующие шаги:
- Ознакомьтесь с прогнозом погоды и предупреждениями от местных властей.
- Создайте аварийный комплект, включающий воду, продукты длительного хранения, фонарик, радио на батарейках, аптечку и другие необходимые вещи.
- Подготовьте план эвакуации, определив безопасные места в вашем районе.
- Убедитесь, что у вас есть достаточно топлива для автомобиля и других необходимых ресурсов.
- Закройте окна и двери, чтобы защитить дом от возможных повреждений.
- Отключите электричество и газ во избежание опасных ситуаций.
- Будьте готовы к возможным перебоям в подаче электроэнергии и воды.
- Следуйте указаниям местных властей и не выходите на улицу без необходимости.
Ранее сообщалось, что критическую отметку превысил уровень воды в поселке Затон.
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