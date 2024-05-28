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Жизнь

Сезон ураганов в 2024 году: как подготовиться к катаклизмам

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представило свой прогноз на сезон ураганов в Атлантике, который начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября.

По прогнозам синоптиков, ожидается от 25 крупных штормов, от 8 до 13 ураганов и от 4 до 7 сильных ураганов.

Метеорологи призывают американцев заранее подготовиться к возможным стихийным бедствиям, обеспечив наличие необходимых лекарств и документов.

Подготовка к урагану включает следующие шаги:

  • Ознакомьтесь с прогнозом погоды и предупреждениями от местных властей.
  • Создайте аварийный комплект, включающий воду, продукты длительного хранения, фонарик, радио на батарейках, аптечку и другие необходимые вещи.
  • Подготовьте план эвакуации, определив безопасные места в вашем районе.
  • Убедитесь, что у вас есть достаточно топлива для автомобиля и других необходимых ресурсов.
  • Закройте окна и двери, чтобы защитить дом от возможных повреждений.
  • Отключите электричество и газ во избежание опасных ситуаций.
  • Будьте готовы к возможным перебоям в подаче электроэнергии и воды.
  • Следуйте указаниям местных властей и не выходите на улицу без необходимости.

Ранее сообщалось, что критическую отметку превысил уровень воды в поселке Затон.

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