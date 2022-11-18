Сгорел, стоит или сровнялся с землей. Тест: разгадайте судьбы старинных барнаульских домов

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Altapress.ru предлагает сыграть вам в грустную игру. Угадайте, какие из старинных барнаульских зданий до сих пор стоят на улицах и полноценно используются горожанами, а какие — сгорели или попали под бульдозер.
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