Сгорела школа, гори и детсад. Сельчане со словами «воды нет» снимали на видео полыхающее учреждение

В Красноярском крае за 11 часов полностью сгорел большой детский сад в селе Хайрюзовка, где ранее сгорела школа, сообщает « Проспект Мира ».

Детсад сгорел в селе в Красноярском крае.

В региональном МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило днем в 14:50, а побороли огонь ночью.

«К прибытию пожарных здание было уже полностью охвачено огнем. Ликвидировать пожар смогли только к 1:45 ночи на площади 520 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

В тушении задействовали 26 человек и 8 единиц техники, людей в здании не было. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.



В соцсетях опубликовали видео пожара с комментариями местных жителей. Судя по их словам, воды в селе не было.

«А воды-то нет в деревне. Чтобы чем-то тушить, нет. Нечем тушить. Все горит. Сгорело», — общаются жители села возле полыхающего детсада.

Как уточняет издание, летом 2021 года в Хайрюзовке полностью сгорело деревянное здание школы.

Ранее власти красноярского города Уяр, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя.