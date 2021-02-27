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Жизнь

Шагомер к долголетию: исследователи подсчитали, сколько шагов в день нужно пройти

Изнурять себя долгими прогулками и физическими упражнениями ежедневно не нужно, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Пешие прогулки в Барнауле.
Пешие прогулки в Барнауле.
vk.com/idem_peshkom_barnaul.

Для этого достаточно делать 4400 шагов в день, считает группа ученых из Brigham and Women’s Hospital при Гарвардском университете.

Риск преждевременной смерти продолжает снижаться по мере увеличения числа шагов, но стабилизируется на уровне примерно 7500 шагов в день.

Прогулки следует дополнять более энергичными упражнениями.

Между тем ранее считалось, что в день для сохранения здоровья нужно проходить не менее 10 тыс. шагов, пишет «Росбалт». Теперь эксперты уверены, что эта цифра — результат маркетинга, а не научных исследований. И появилась она после того, как японская компания выпустила новый шагомер со слоганом «Пройдем 10000 шагов в день».

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