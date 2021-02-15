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Жизнь

Шаман оскорбился и прогнал главу Алтая с новогоднего обряда

Шамана Акая Кине возмутило поведение главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Он прогнал руководителя региона с обряда в честь Нового года по алтайскому календарю.

Празднование Чага Байрам 2021.
Празднование Чага Байрам 2021.
Скриншот трансляции ДК Горно-Алтайска

Инцидент произошел утром 14 февраля, сообщили amic.ru в духовном центре тюрков «Кин Алтай». Хорохордин с другими чиновниками пришел на гору Тугая, где проводится церемония, и запретил шаману Акаю Кине вести ее.

Вместо этого шаман сам прогнал главу региона со священного места.

«Высшее лицо региона и сопровождающие его лица ждали на 20-градусном морозе, пока алтайцы проведут обряд. Дождавшись, когда они завершили, чиновники прошли на это место, по всей видимости, чтобы провести еще один обряд, но уже под руководством того человека, которого глава республики хотел видеть главным по обряду», — рассказали в духовном центре.

Шаман расценил такое поведение Хорохордина как личное оскорбление. Он лишил главу Алтая благословения после ритуального обряда.

Ранее Акай Кине пытался «успокоить» коронавирус.

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