В горах Алтая главный шаман сделает подношение Covid-19 в знак уважения

Ритуал состоится после обновления фазы Луны, пишет «Интерфакс-Сибирь».
На весь обряд потребуется около двух часов.
Коронавирусу будет сделано некое подношение — как знак уважения. По мнению Акая Кине, «Алтайская принцесса» (найденная в горах Алтая в 1993 году мумия женщины) предсказала через шаманов коронавирус как урок человечеству, пишет News.ru.
«Обряд мы проводим не для того, чтобы защититься от коронавируса. Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него», — считает алтайский шаман.
Стоит отметить, что Республика Алтай — единственный регион России, где не зафиксирован Covid-19. Именно в этом регионе шаман и планирует провести обряд.
Ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов заявил, что Республику Алтай спасает от коронавируса священная принцесса.