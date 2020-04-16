В горах Алтая главный шаман сделает подношение Covid-19 в знак уважения

Обряд, направленный на то, чтобы коронавирус «успокоился и ушел», проведет в горах Алтая главный шаман, президент духовного центра тюрков «Кин Алтай» Акай Кине.

Ритуал состоится после обновления фазы Луны, пишет «Интерфакс-Сибирь».

На весь обряд потребуется около двух часов.

Коронавирусу будет сделано некое подношение — как знак уважения. По мнению Акая Кине, «Алтайская принцесса» (найденная в горах Алтая в 1993 году мумия женщины) предсказала через шаманов коронавирус как урок человечеству, пишет News.ru.

«Обряд мы проводим не для того, чтобы защититься от коронавируса. Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него», — считает алтайский шаман.

Стоит отметить, что Республика Алтай — единственный регион России, где не зафиксирован Covid-19. Именно в этом регионе шаман и планирует провести обряд.

Ранее член госсобрания региона Ержанат Бегенов заявил, что Республику Алтай спасает от коронавируса священная принцесса.