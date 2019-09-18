Депутат Госдумы от Алтайского края вступился за Устинова

Депутат Госдумы РФ от Алтайского края (КПРФ) Сергей Шаргунов опубликовал в Facebook обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке по поводу приговора актеру Павлу Устинову.

Шаргунов обращается к прокурору с просьбой рассмотреть возможность опротестовать приговор актера.

«Всё это „московское дело“ калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей», — считает депутат.

Ранее суд посчитал, что во время задержания на несанкционированном митинге в Москве 3 августа 24-летний Устинов нанес травму росгвардейцу. Обвиняемому назначили 3,5 года.

Как уже писал altapress.ru, задержание Устинова произошло во время митинга против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Суд счел, что Устинов оказал сопротивление при задержании, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо.

В защиту Устинова высказались музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Ксения Собчак, главред RT Маргарита Симоньян, юморист Максим Галкин и многие другие. Тележурналист Владимир Соловьев обвинил защитников в хайпе.

Кто такой Сергей Шаргунов?

Сергей Шаргунов — российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий, депутат Госдумы.

Лауреат многих литературных премий. С февраля 2018 года — заместитель председателя Союза писателей России.