Щелк! Ревущие дети, красивые девушки, не светская львица и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru

Стоимость фотоаппарата Canon EOS 5D Mark IV Body — 225 тыс. рублей. А посмотреть наши фотографии — бесценно.
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Весь мир отмечает день фотографии 19 августа. И altapress.ru — вместе с ним. Наши представители самой щелкающей и ослепительно-впышечной профессии Анна Зайкова и Дмитрий Лямзин поделились яркими снимками. Пролистайте несколько остановленных навсегда мгновений и поддайтесь воспоминаниям: что произошло в Алтайском крае за несколько последних лет.
Стоимость фотоаппарата Canon EOS 5D Mark IV Body — 225 тыс. рублей. А посмотреть наши фотографии — бесценно.
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