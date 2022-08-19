Щелк! Ревущие дети, красивые девушки, не светская львица и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru

Весь мир отмечает день фотографии 19 августа. И altapress.ru — вместе с ним. Наши представители самой щелкающей и ослепительно-впышечной профессии Анна Зайкова и Дмитрий Лямзин поделились яркими снимками. Пролистайте несколько остановленных навсегда мгновений и поддайтесь воспоминаниям: что произошло в Алтайском крае за несколько последних лет.