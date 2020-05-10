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Жизнь

Шеф-повар рассказал, чем кормят и поят гостей в Кремле

Меню на приемах в Кремле обычно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь — только российский. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Вино. Алкоголь и романтика.
Вино. Алкоголь и романтика.
СС0

По словам Игоря Бухарова, никаких «запрещенных» продуктов для приемов в Кремле нет.

«Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила — хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция», — рассказал повар.

Выбор блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с комбинатом питания и блюда, и их подачу. Так, например, если среди гостей ожидаются мусульмане или иудеи, в меню не используется свинина.

Алкоголь на приемах в Кремле, уверяет шеф-повар, — всегда российского производства.

Когда я работал, это 2008−2011 годы, мы пытались подавать алкоголь российского производства. Сейчас же вообще только российский подается. Еще Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что на все государственные приемы только российский алкоголь. Спиртного всегда хватало. Тем более, когда идут приемы не такие большие, нужно уложиться в 50 минут. Никто не сидит, как во Франции, по три часа и не беседует.

Ранее представитель Кремля рассказал, как проверяют людей перед встречей с Путиным.

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