Представитель Кремля рассказал, как проверяют людей перед встречей с Путиным

Все люди, с которыми президент РФ Владимир Путин сейчас встречается лично, проходят тестирование на коронавирус Covid-19. Сам глава государства также тестируется, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные», — заявил он в интервью «Аргументам и фактам».

Путин минимизировал личные контакты, однако не исключил их полностью. Президент старается соблюдать необходимую дистанцию во время очных встреч, отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, сотрудники администрации президента, которые регулярно ходят на работу, тестируются несколько раз в неделю, пишет ura.ru. Некоторые сотрудники работают удаленно, а некоторые приезжают на работу только в случае необходимости, добавил Песков.

Также Песков рассказал, что президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живет, и работает.

28 апреля Путин может продлить режим самоизоляции до 11 мая.