Песков рассказал, где Путин скрывается от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью « Аргументам и фактам » рассказал, где сейчас находится Владимир Путин.

Песков прокомментировал слухи вокруг Путина. Неизвестно, где он сейчас находится и откуда выходит на связь во время обращения к народу и общения с губернаторами.

Стоит отметить, что информация в сети на этот счет разная — укрылся в Сибири, спрятался на Валдае, сидит в каком-то бункере.

«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живет, и работает. Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций», — сообщил Песков.

Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются, успокоил Песков россиян.

Владимир Путин. kremlin.ru

Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они не исключены полностью.

«Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 28 апреля Путин может продлить режим самоизоляции до 11 мая.