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Жизнь

Песков рассказал, где Путин скрывается от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, где сейчас находится Владимир Путин.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Песков прокомментировал слухи вокруг Путина. Неизвестно, где он сейчас находится и откуда выходит на связь во время обращения к народу и общения с губернаторами.

Стоит отметить, что информация в сети на этот счет разная — укрылся в Сибири, спрятался на Валдае, сидит в каком-то бункере.

«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живет, и работает. Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций», — сообщил Песков.

Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются, успокоил Песков россиян.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они не исключены полностью.

«Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 28 апреля Путин может продлить режим самоизоляции до 11 мая.

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