Шел первый день карантина. Фоторепортаж с улиц Барнаула во время пандемии коронавируса

Барнаульцы, как все россияне, с понедельника, 30 марта, погрузились в период вынужденных каникул из-за пандемии коронавируса. Как проходит в краевой столице первый день карантина — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

То, что в городе что-то не так, стало понятно с самого утра — в час пик на остановках людей было меньше, чем обычно, а в общественном транспорте можно было увидеть достаточное количество пустых мест. И это при том, что единиц подвижного состава с сегодняшнего дня меньше.

На улицах попадается все больше горожан в медицинских масках, а точках притяжения наблюдается запустение, если сравнивать с рядовыми будними днями.

На конечных остановках в автобусах проводится дезинфекция.

В то же время, несмотря на недельные каникулы, часть горожан продолжает жить привычной жизнью — кто-то спешит по делам, продолжается уборка дорог, а кое-где не прекращается и уличная торговля.