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1 марта -1°C

Шесть главных изменений, которые ждут россиян в марте

В первый день весны в России разрешат ввоз незарегистрированных лекарств, усилятся требования к ретроавтомобилям и откроют бесплатный доступ к госуслугам в интернете. О главных законодательных изменениях и нововведениях марта — в обзоре altapress.ru.

Лаборатория
Лаборатория
СС0

Ввоз незарегистрированных лекарств

С 1 марта 2020 года в Россию по решению медкомиссии для тяжелобольных людей будет разрешено ввозить незарегистрированные лекарства, пишут «Известия». Ранее за это могли привлечь к уголовной ответственности.

О проблеме ввоза необходимых лекарств стали говорить в 2019 году, когда сотрудники полиции задержали женщин, привозивших «Фризиум» для своих детей-инвалидов. Это противосудорожный препарат, который в России не зарегистрирован и входит в список психотропных.

Также до конца 2023 года в страну разрешат ввоз отдельных партий незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, если это жизненно необходимо для помощи конкретным пациентам, сообщает ТАСС. Правда, в большинстве случаев препараты из-за рубежа людям придется приобретать самостоятельно.

Бесплатный доступ к порталу госуслуг

С начала марта операторы связи больше не будут взимать плату за пользование порталом госуслуг и за посещение сайтов органов федеральной и региональной власти. Трафик не будут засчитываться, даже если у пользователя нулевой баланс.

Оповещение с сайта Госуслуг.
Оповещение с сайта Госуслуг.
altapress.ru

Сами операторы нововведение поддержали, хотя компенсации за это не предусмотрено.

В июне также бесплатными должны стать все социально значимые российские сайты. Это одно из поручений президента, сформированном по итогам послания Федеральному собранию.

ГОСТ для ретроавтомобилей

В России начнет действовать ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов.

В специальном постановлении будут прописаны требования безопасности, при соблюдении которых авто можно вывозить на дорогу. Например, в норме должны быть тормозные системы, шины, колеса и фары.

Ретро-выставка на День Победы.
Ретро-выставка на День Победы.
Ирина Пергаева, altapress.ru.

Под нововведения попадают легковые автомобили, мотоциклы и прицепы старше 30 лет и грузовики старше 50 лет, предназначенные для перевозки пассажиров.

Новые гонорары для адвокатов

С марта гонорар адвокатов будет напрямую зависеть от результата их работы. Правило не будет распространяться на юридическую помощь по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.

Суд
Суд
СС0

Также поправки в законе снижают минимальный стаж адвокатской деятельности, необходимый для создания адвокатского бюро — теперь это можно сделать после трех лет работы вместо пяти.

Электрошокеры для сотрудников транспортной безопасности

Поправки в закон «О транспортной безопасности» были приняты осенью 2019 года. Согласно им, со 2 марта сотрудники транспортной полиции получат право на приобретение, хранение и использование электрошокеров и искровых разрядников.

Электрошокер.
Электрошокер.
СС0

С их помощью представители силовых структур смогут отражать нападения на объекты и граждан, использовать шокеры для самозащиты, пресекать сопротивление нарушителей, задерживать лица на месте преступления.

Спецсредства будет запрещено применять против беременных, инвалидов и несовершеннолетних, кроме случаев вооруженного сопротивления.

Контроль за этиловым спиртом

С 28 марта в силу вступит закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
www.medikforum.ru

В частности, оптовики не смогут торговать медицинским спиртом и фармацевтической субстанцией этилового спирта.

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