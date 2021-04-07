Шестилетний «бизнесмен» из Кемерова продает свои игрушки, чтобы помочь маме

Объявление опубликовала мама под давлением сына — мальчик потребовал, а отказать сложно.
«Он сказал, что придумал способ, как заработать много денег. „Мы будем продавать мои игрушки дорого“, — сказал он. Читать он вряд ли это будет, но выставить игрушки надо, чтобы он увидел. Каждая игрушка 50 000. Относитесь к этому с юмором, просто растет будущий предприниматель», — пояснила сибирячка.
Издание связалось с матерью ребенка, чтобы выяснить, какие серьезные обстоятельства стояли за шуточным объявлением.
Женщина рассказала, что идея продать игрушки пришла ребенку, когда она потеряла работу.
«Компания, в которой я трудилась, закрыла филиал в Кемерове, и денег стало не хватать. Тут он и попросил меня разместить объявления. Я сперва пыталась сказать, что 50 тысяч рублей за игрушку — это дорого, но он настоял, мол, твое дело — разместить. Он вообще финансово грамотный: постоянно копит деньги, а иногда занимает мне их под процент», — отметила она тягу сына к финансам.
На данный момент мальчик мечтает купить маме сережки — такое намерение появилось как раз в то время, когда семья осталась без денег.
Ранее в Татарстане многодетная мать, воспитывающая 10 детей, опубликовала объявление о продаже мягкой игрушки.