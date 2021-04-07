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Жизнь

Шестилетний «бизнесмен» из Кемерова продает свои игрушки, чтобы помочь маме

В Кемерово шестилетний мальчик решил продать на «Авито» свои игрушки, чтобы помочь потерявшей работу маме, пишет «Сибдепо».

Овцы. Игрушки
Овцы. Игрушки
Изображение от Alexas_Fotos на Pixabay

Объявление опубликовала мама под давлением сына — мальчик потребовал, а отказать сложно.

«Он сказал, что придумал способ, как заработать много денег. „Мы будем продавать мои игрушки дорого“, — сказал он. Читать он вряд ли это будет, но выставить игрушки надо, чтобы он увидел. Каждая игрушка 50 000. Относитесь к этому с юмором, просто растет будущий предприниматель», — пояснила сибирячка.

Издание связалось с матерью ребенка, чтобы выяснить, какие серьезные обстоятельства стояли за шуточным объявлением.

Женщина рассказала, что идея продать игрушки пришла ребенку, когда она потеряла работу.

«Компания, в которой я трудилась, закрыла филиал в Кемерове, и денег стало не хватать. Тут он и попросил меня разместить объявления. Я сперва пыталась сказать, что 50 тысяч рублей за игрушку — это дорого, но он настоял, мол, твое дело — разместить. Он вообще финансово грамотный: постоянно копит деньги, а иногда занимает мне их под процент», — отметила она тягу сына к финансам.

На данный момент мальчик мечтает купить маме сережки — такое намерение появилось как раз в то время, когда семья осталась без денег.

Ранее в Татарстане многодетная мать, воспитывающая 10 детей, опубликовала объявление о продаже мягкой игрушки.

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